Fotos de Adriano com namorada são divulgadas na web; jovem tem 22 anos e estuda medicina

Após o anúncio de que Adriano Imperador estava vivendo um novo romance, parece que o relacionamento vingou, e está cada vez mais sério. O ex-jogador está ficando há algum tempo com a estudante de medicina Victória Moreira, de 22 anos. Os dois estão sendo vistos juntos em diversos contextos, e vêm compartilhando momentos da intimidade pelas redes sociais.

Na noite desta quarta-feira (15), o Didico, como é conhecido, publicou uma foto em que aparece na cama com a loira. Com seu tom desaforado, o Imperador mandou um recado em tom de provocação para os críticos: “Pega esse bico aí. Se tiver com raiva morde as costas és (risos)”, escreveu o ex-craque dos gramados na legenda.

Victoria é natural de Itaperuna, município localizado no interior do Rio de Janeiro, próximo a divisa com Minas Gerais. Os dois se conheceram durante uma viagem feita por Adriano Imperador à cidade. Desde então, o casal segue junto desde novembro do ano passado. Passaram a virada de ano na companhia um do outro, na mansão do craque, que fica no Rio.





O jogador possui uma legião de fãs pelas redes sociais, sobretudo pelo seu jeito de ser, e por todo o talento já apresentado dentro de campo. Sempre que faz alguma postagem, principalmente com suas frases icônicas, os seguidores acabam interagindo bastante.





Desta vez, não foi diferente. Nos comentários, alguns fãs elogiaram: “Brabo tem nome”, disse um internauta. “Lenda”, afirmou um segundo. Houve também os invejosos de plantão, que fizeram comentários nada agradáveis. Um usuário chegou a cobiçar a mulher do craque: “Como eu queria estar com a gata”, confessou.





Via 1 News