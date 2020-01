Estudante da rede pública municipal de Sobral é aprovado em 1º lugar no ITA

A rede pública municipal de educação de Sobral começa a dar frutos. Após ter estudantes aprovados em Medicina, Psicologia e Engenharia, agora um ex-aluno da rede municipal foi aprovado em dois dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Marcos Foloni foi aprovado no Instituto Militar de Engenharia (IME) e, em 1º lugar do Brasil, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Marcos estudou nas escolas Emílio Sendim, José da Matta, Prof. Gerardo Rodrigues e Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Aragão.





Na última quinta-feira (9), o prefeito Ivo Gomes recebeu, em seu gabinete, juntamente com o secretário da Educação, Herbert Lima, o estudante Marcos Foloni, acompanhado de seus professores, do diretor Pedro Grandson e dos colegas de turma Jéferson Fernandes e Levi Rodrigues, hoje estudantes dos cursos de Física (IFCE) e Engenharia Elétrica (UFC).





Marcos era um dos alunos que participava das aulas extras aos finais de semana, e até nas férias, ministradas pelo professor Luciano Epifânio com foco nas olimpíadas científicas, tendo sido monitor da turma. O professor conta, emocionado, que sempre incentivou os alunos a se desafiarem e a estudarem com afinco para as olimpíadas pois “um dia veriam os nomes deles em cursos concorridos como Medicina, Direito, Engenharia e até no IME e ITA, mas alguns deles achavam que não seria possível, pois era muito difícil. E hoje vejo este sonho sendo concretizado”, disse Luciano.





Entre suas conquistas em olimpíadas estão: três medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA); duas medalhas de ouro e duas de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP); e quatro medalhas de ouro no Concurso Canguru de Matemática.





(Sobral em Revista)