Petrobras reduz em 3% preço da gasolina e do diesel

A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina e do diesel nas refinarias em 3% a partir desta terça-feira (14), informou a companhia, após ter mantido os valores de ambos os combustíveis estáveis por semanas, mesmo com a crise no Irã.





A gasolina não sofria um reajuste desde 1º de dezembro, enquanto o diesel tinha a cotação estável desde 21 de dezembro, quando houve um aumento de 3%. Nos preços da gasolina, houve um aumento de 4% no dia 27 de novembro, assinala o Portal G1.





A estatal do Petróleo brasileiro tem reiterado que sua política de preços para a gasolina e o diesel segue o princípio da paridade de importação, formada pela cotação internacional dos produtos mais os custos de importadores, como transporte e taxas portuárias, com impacto também do câmbio, destaca a agência de notícias Reuters.





A redução do preço dos combustíveis nas refinarias ocorre após um acomodação dos preços internacionais do petróleo.