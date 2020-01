POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL DAR CUMPRIMENTO A MANDADOS DE PRISÃO E DE BUSCA APREENSÃO

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral apreendeu, hoje (13), um adolescente (17 anos) e um maior de idade de iniciais L. R. S., por determinação do Delegado Municipal Ricardo Magalhães, o adolescente, por força de um Mandado de Busca e Apreensão, em que consta acusação de tráfico de drogas ilícitas, expedido pelo Juízo da Vara Única da Infância e Juventude da Comarca de Sobral. Após as investigações dos Policiais Civis, o acusado foi encontrado na Rua Coronel José Silvestre, Centro, no mercado público de Sobral e conduzido à Delegacia Regional de Sobral para dar cumprimento ao mandado. Após os procedimentos necessários, o apreendido foi conduzido ao Núcleo de Menores Zequinha Parente onde está à disposição da justiça.





O acusado de iniciais L. R. S., foi preso na Rua Pintor Lemos, s/n, bairro Santa Casa, em Sobral, por força de um Mandado de Prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral, por tentativa de homicídio. Após os procedimentos necessários, o acusado foi conduzido à Penitenciaria Industrial Regional de Sobral – PIRS, ficando à disposição do Poder Judiciário.









Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99406-5464, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagens. O sigilo e o anonimato são garantidos.