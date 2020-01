Feriado do Ano-Novo foi marcado pela violência, com 11 casos de assassinatos no Ceará

Onze assassinatos foram registrados no Ceará no feriado do Ano-Novo, entre a terça-feira (31) e a quarta (1º). A violência armada marcou a festança do Réveillon em Fortaleza e mais cinco municípios cearenses: Caucaia, Forquilha, Mauriti, Santa Quitéria e Quixeré. Entre os mortos está a primeira mulher assassinada no estado em 2020.





O crime ocorreu nos primeiros minutos do dia 1º, quando uma jovem foi baleada e morta na Avenida Sargento Hermínio, no bairro Presidente Kennedy, na zona Oeste de Fortaleza. Informações preliminares da Polícia dão conta de que a vítima foi alvejada por tiros disparados por ocupantes de um automóvel. O carro não foi ainda identificado.





Também na madrugada do Ano-Novo, um crime de morte ocorreu na Avenida E, na Segunda Etapa do Conjunto José Walter, onde um jovem foi atingido por vários tiros e morreu no local. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área do assassinato.





Em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o corpo de um homem foi encontrado na manhã do feriado. O crime ocorreu no cruzamento das ruas Antônio José Arrais e Maestro Ozires do Nordeste, no bairro Conjunto Metropolitano (Picuí). Quando o dia amanheceu, moradores se depararam com uma cena brutal. Um homem morto a golpes de faca e pauladas, ficando desfigurado e a cabeça esmagada. Ele foi identificado como Carlos José de Sousa Carvalho, um ex-presidiário.





Na noite anterior, outro crime de morte teve cmo vítima p jovem José Menezes dos Santos Neto, 20 anos, que foi atingido por vários tiros disparados por ocupante s de uma moto.





Na madrugada do dia 31, um homem foi baleado e morto na esquina da Avenida Beira-Mar e Rua Joaquim Nabuco, no bairro Meireles. A vítima chegou a ser encaminhada de ambulância para o IJF-Centro, onde foi registrado o óbito.





Crimes no Interior





Na cidade de Forquilha, na Região Norte do estado (a 212Km de Fortaleza), dois assassinatos foram registrados entre os dias 31 e 1º. O primeiro homicídio teve como vítima, o adolescente Carlos André Cruz dos Reis, 15 anos. No segundo, a vítima foi identificada como Manoel Malaquias do prado Júnior, 31. Os dois foram mortos a tiros.





Em Mauriti, na Região Sul do estado (a 507Km de Fortaleza), na madrugada do Ano-Novo, um homem foi morto a tiros em praça pública. Era o ex-presidiário Danilo Júnior de Almeida, 23 anos, foi executado na Praça Padre Cícero, no Centro daquela cidade.





Em Santa Quitéria (a 229Km de Fortaleza), o adolescente Kelven Ramon Mesquita Vieira, 15 anos, foi assassinado na madrugada de ontem (1º), após sair de uma festa de Ano-Novo.





E na noite de ontem, o terceiro crime foi registrado em Caucaia, onde um homem foi perseguido e morto, a tiros, na localidade de Bom Princípio.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)