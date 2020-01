Moro celebra investimentos no setor de segurança pública

Ministro também elogiou o Ministério da Economia por parcerias para combater a criminalidade.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, aproveitou o primeiro dia do ano de 2020 para comemorar as decisões do governo de Jair Bolsonaro de aumentar os investimentos em segurança. Em uma publicação no Twitter, Moro ressaltou a autorização para realizar um concurso público com o objetivo de preencher vagas no Departamento Penitenciário Nacional (Depen).





– Governo do presidente Jair Bolsonaro começa ano com investimentos na segurança. Concurso para agente penitenciário federal. Cargo estratégico para políticas federais de isolamento das lideranças criminosas e de retomada, via Força de intervenção, do controle dos presídios estaduais – apontou.





O concurso citado por Moro foi publicado em uma portaria do dia 30 de dezembro. De acordo com o texto, são 309 vagas ao todo, sendo 294 para agentes federais de Execução penal e outras 15 para especialistas em assistência à Execução Penal.





Moro também agradeceu o Ministério da Economia, dirigido pelo ministro Paulo Guedes, pela parceria nos investimentos para a área de segurança e afirmou que as medidas tomadas pelo chefe da pasta econômica têm contribuído para a redução de crimes.





– Isolar líderes criminosos e retomar o controle de presídios estaduais têm contribuído para a queda dos índices criminais. Reduzir a impunidade, prendendo e neutralizando criminosos perigosos, reduz os crimes. Óbvio assim. Obrigado Ministério da Economia pelo apoio no investimento estratégico – completou.





(Pleno News)