Fim de semana marcado pela violência deixa 32 mortos, em assassinatos e acidentes

Trinta e duas pessoas perderam a vida de forma violenta no fim de semana. De acordo com os registros das autoridades policiais, ao menos 27 pessoas foram assassinadas e outras cinco morreram em conseqüência de acidentes de trânsito.





Na Grande Fortaleza, foram registrados 14 assassinatos no intervalo entre a sexta-feira (17) e o começo da madrugada desta segunda-feira (20), sendo seis homicídios em Fortaleza (nos bairros Autran Nunes, Bonsucesso, Moura Brasil, Planalto Ayrton Senna, Messejana e Otávio Bonfim); e oito na Região Metropolitana nos seguintes Municípios: Caucaia (com 5 casos), Pacatuba, Maranguape e Paraipaba.





No Interior, mais 13 pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Forquilha (com 2 casos), Fortim (duplo homicídio), Várzea Alegre, Juazeiro do Norte, São João do Jaguaribe, Quixeré, Tauá, Beberibe, Russas, Campos Sales e Deputado Irapuã Pinheiro.





Acidentes





Cinco pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no Ceará neste fim de semana, nos seguintes Municípios: Assaré, Crato, Coreaú, Juazeiro do Norte e Russas. Quatro das vítimas eram ocupantes de moticicletas e morreram em conseqüência de quedas ou choque.





Os mortos nos acidentes foram identificados como:





1 - Ari Sampaio Rolim, 51 anos (vítima de queda de moto em Assaré)





2 - José Severino da Silva, 41 anos (vítima de colisão de motos na CE-386, no Crato)





3 - Denisvaldo Jacinto da Silva, 33 anos (vítima de um capotamento na CE-364, em Coreaú)





4 - Áurea Oliveira e Silva (morreu no Hospital Regional de Cariri/HRC em conseqüência de uma queda de moto na localidade Sítio Barro Branco)





5 - Francisco Gleiciano de Lima, 25 anos (vítima de um choque de sua moto com um poste, no Sítio Pau Branco, em Russas).





(Fernando Ribeiro)