Flamengo acerta contrato com Gabigol, afirma jornal

Equipe agora irá comprar os direitos do atleta com a Inter de Milão.

O Flamengo se encaminha para resolver uma novela que dura desde o final do ano passado, a renovação com o atacante Gabriel Barbosa (Gabigol). De acordo com o jornal O Globo, o clube acertou um contrato com representantes do atleta até 2024.





Ele receberá, por mês, um valor superior aos atuais R$ 1,25 milhão que ganha mensalmente.





O próximo do Flamengo é fechar a compra do atacante com a Inter de Milão, o que, de acordo com o veículo, está perto de acontecer. A equipe carioca deverá pagar pelo menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) pelos direitos de Gabigol. O valor deverá ser parcelado.





Além disso, segundo o jornal, a equipe está próxima da renovação de contrato com Bruno Henrique. O jogador irá assinar até 2023 e deve receber mais de R$ 1 milhão por mês.





A intenção do Flamengo é resolver todas as pendências até o dia 27, quando o elenco se apresenta para a pré-temporada.





(Pleno News)