GRAVE DENÚNCIA CONTRA O HOSPITAL REGIONAL NORTE (SOBRAL)

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando uma possível negligência médica no HRN, onde sua mãe foi vítima.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia!









Quero fazer uma denúncia contra o hospital Regional Norte (Sobral), sendo mais específica, ao setor vascular.









O caso é que estou com minha mãe, uma idosa de 78 anos, que sofre de diabetes, insuficiência cardíaca e se encontra agora com uma infecção no dedo devido a má circulação nos membros inferiores, motivo pelo qual procuramos o hospital.









Demos entrada no Regional dia 20/01/2020 onde foi encaminhada para a breve adulta (uma espécie de emergência), no dia 22/01/20 marcaram para ela fazer uma angiotomografia, o caso é que ela passou 2(dois) dias em dieta zero, pois este exame requer isto, entre outros cuidados, e nada foi feito! Procurei a ouvidoria do hospital, e nada resolvido! Procurei a assistência social e nada resolvido! Fiz reclamação nas caixas que tem espalhadas pelo hospital e nem uma resposta nos foi dada! Sei que enfim saí ontem 00:00 do hospital com a informação de que este exame precisa de um médico para acompanhá-la devido à fragilidade em que se encontra a paciente, porém o SENHOR MÉDICO vascular se recusou a prestar tal serviço, sendo que ele está sendo pago para ficar no plantão 24h. Mas acredito que queira está sendo pago para ficar na sala de repouso, afinal de contas salvar vidas para quê? Só porque fez um juramento? E o mais interessante, de acordo com as informações que recebi é que tem dois médicos vasculares de plantão 24h, porém não se consegue contato com ambos, mesmo no horário em que estão à disposição deste hospital!









Aproveito a oportunidade para parabenizar e desde já agradecer a equipe de enfermagem da breve adulta que não mede esforços para ajudar os pacientes e que também travam uma luta diária com este profissionais que se acham acima de Deus!









Fica aqui minha indignação e também uma pergunta: O QUE FAREMOS COM NOSSOS DOENTES?"





Tarciane Peres