Com três vitórias em três jogos, Barbalha e Guarany de Sobral se enfrentam no Inaldão, às 16h00 no Cariri. A Raposa está à frente do Cacique do Vale pelo saldo de gols (8 a 5), e tem o fator casa para ampliar a vantagem na primeira posição. Apesar disso, o Guarasol vem embalado com o bom desempenho do atacante Ciel, um dos artilheiros da competição com três gols.

