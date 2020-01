Guarany de Sobral empata com o Caucaia e perde a liderança no Cearense

Raposa Metropolitana não elimina risco de queda e faz contas para a última rodada.

Ruim para os dois. O jogo entre Guarany de Sobral e Caucaia na noite desta quarta-feira (22) no Junco, em Sobral, acabou empatado em 1 a 1 e atrapalhou os planos de ambos os times no Campeonato Cearense. Com o resultado, o Bugre perdeu a liderança para o Barbalha; já a Raposa Metropolitana não conseguiu se livrar do risco de rebaixamento.





Apesar do apoio da torcida, o Guarany levou o primeiro gol logo aos 13 minutos. Jacaré abriu o placar para o Caucaia e botou os visitantes na frente. Atrás do marcador, os donos da casa foram em busca da virada. Aos 25 da etapa inicial, Ciel, artilheiro da competição com seis gols, empatou para os donos da casa. O jogo continuou movimentado até o fim, mas as duas equipes não saíram do empate.





Com o resultado, o Guarany chega aos 14 pontos, agora na vice-liderança, prejudicado pela vitória do Barbalha em cima do Atlético-CE. O Caucaia, por sua vez, vai a oito pontos e ocupa a quarta colocação. Embora o risco seja pequeno, a Raposa Metropolitana precisa pontuar na última rodada para não depender de outros resultados e evitar o rebaixamento para a Série B do Cearense.





Pela rodada final, ambos os times voltam a campo no sábado (25) às 16 horas. O Bugre enfrenta o Floresta no Raimundão. Já o Caucaia enfrenta o Atlético-CE no PV.





(Globo Esporte)

Veja mais sobre: esporte

Foto: Dan Seixas