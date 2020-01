Homem que atropelou duas mulheres em Sobral usa redes sociais para pedir desculpas

Homem responsável por uma série de crimes após surto psicótico, Éder Sá usou as redes sociais, nesta quarta-feira (22), para pedir perdão pelos transtornos que causou nas ruas de Sobral no último dia 16.





Segundo texto que escreveu, ele garante que irá pagar tratamento médico às mulheres atropeladas. “Sei que tenho a OBRIGAÇÃO E O DEVER de pagar cada centavo de Real do tratamento médico, hospitalar, clínico e medicamentos necessários para as duas vidas que neste momento estão passando por problemas de saúde causados por mim”, afirmou.





Confira nota na íntegra





NOTA DE ESCLARECIMENTO:





Eu, Eder Sá, brasileiro, CEARENSE COM MUITO ORGULHO, casado com Valéria Sá, pai de três lindos e amáveis filhos ( Kamila, Larissa e Gerardinho), 47 anos, venho aqui publicamente através das redes sociais(em breve também na imprensa), pedir desculpas a minha amada esposa @valeriadiogenes32, aos meus pais, aos meus três filhos, aos meus familiares( em especial a minha honrosa família Sá), aos meus amigos em todos os cantos do mundo, e principalmente ao POVO DE SOBRAL-CE por todo o transtorno e PREJUÍZOS que causei naquela bela e amada cidade no fatídico dia 16/01/2020 onde eu tive um surto psicótico. Sei perfeitamente que causei sérios problemas a várias pessoas ( principalmente as duas mulheres que atropelei ), também sei que tenho a OBRIGAÇÃO E O DEVER de pagar cada centavo de Real do tratamento médico, hospitalar, clínico e medicamentos necessários para as duas vidas que neste momento estão passando por problemas de saúde causados por mim. Nesse momento me solidarizo com as duas mulheres acidentadas, seus familiares e amigos, podem ficar na CERTEZA que em momento algum darei “as costas” pra vocês. Tranquilizo também os envolvidos no episódio que tiveram qualquer tipo de danos materiais que causei ao patrimônio público, carros, motos etc… no meu episódio( que sejam devidamente identificados e estejam documentados), NÃO SEREI OMISSO muito menos NEGLIGENTE com todas as vítimas que de alguma maneira causei-lhes transtornos, os meus advogados estão autorizados a receber de um por um dos envolvidos e irão me passar os valores pra que eu tome as devidas providências, não irei me ausentar, nem muito menos excluir minhas redes sociais, pelo contrário, estarei sempre a disposição de todos, seja pelas redes sociais, endereços residenciais e comerciais que tenho, muito menos trocar de números telefônicos e celulares, estou a disposição de TODOS, creio plenamente na justiça dos homens que fazem as leis no Brasil e irei CUMPRI-LAS sem nenhuma restrição ou privilégio, porém faço questão de frisar que a justiça mais poderosa do universo é a JUSTIÇA DE DEUS, estou pronto pra receber essas duas justiças que acredito, creio e uso, EDER SÁ.





(Via A Voz de Santa Quitéria)