Na tarde desta sexta-feira, dia 10, por volta das 13h00, foi registrado um furto de motocicleta no Centro de Sobral.





O veículo foi furtado nas proximidades do Mercado Público.





A moto furtada foi uma Honda CG 150 de cor vermelha e placa NUO-4192.





Quem tiver informações do paradeiro do veículo, entrar em contato com o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.





(Sobral 24 horas)