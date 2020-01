Na tarde deste domingo (12), foi registrado um furto de uma motocicleta na rua Frei Álvaro, no bairro Alto do Cristo.





O veículo furtado foi uma Honda Biz de cor preta e placa PMH-2375.





Quem souber informações do paradeiro da Biz, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo das informações é garantido.





(Sobral 24 horas)