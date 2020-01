VEXAME NACIONAL: PREFEITURA DE SOBRAL ABANDONOU O ESTÁDIO "JUNCÃO"

O Estádio Municipal Plácido Aderaldo Castelo, conhecido como Estádio do Junco ou Juncão, de propriedade da Prefeitura de Sobral, está em total estado de abandono.





O mato tomou conta das arquibancadas (geral), placar eletrônico não funciona, vestiários sem estrutura, cadeiras quebradas, muro danificado, entre outros problemas.





A capacidade do "Juncão" é de 10.000 pessoas. Foi inaugurado em 1969 na gestão do então prefeito Jerônimo Medeiros Prado, que atribuiu ao estádio o nome do ex-governador do estado, Plácido Aderaldo Castelo.