Guarany de Sobral vence Pacajus e segue invicto no Campeonato Cearense

Esquerdinha e Ciel garantiram o 2 a 0 para o Cacique do Vale.

O Guarany de Sobral levou a melhor em cima do Pacajus por 2 a 0, no Junco. Esquerdinha marcou o primeiro gol da partida, aos 25 do primeiro tempo. Quase no fim da primeira etapa, aos 44, Siloé driblou a marcação mandou para Ciel, que carregou na área e bateu para a meta, ampliando o placar.





Com o resultado, o Guarasol soma nove pontos e é o vice-líder da competição. Já o Pacajus tem apenas um ponto e é o sexto colocado, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Na quarta-feira (15), o Guarany de Sobral enfrenta o Barbalha, no Inaldão, às 16 horas. No mesmo horário, o Pacajus recebe o Atlético-CE, no João Ronaldo.





Com informações do Globo Esporte