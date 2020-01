INTERNAUTA DENUNCIA "ARRASTÃO" EM TOPIC NO BAIRRO DOM JOSÉ 2, EM SOBRAL

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando que cinco indivíduos armados de revólver e faca perpetraram um arrastão em uma topic que trafegava pela rua Francisquinha Frota, bairro Dom José 2. Segundo o internauta, o arrastão aconteceu por volta das 11h30 de ontem (27).

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde! Ontem, por volta de 11:00 e 12:00 da manhã sofremos um arrastão na rua Francisquinha Frota, no bairro Dom José 2.









3 caras, um com um revólver e os outros 2 com faca cada um, pararam a topique que vêm aqui pro Sumaré, e tomaram tudo das pessoas. Gostaria de saber se teria como vc por no site isso, já q me disseram que naquela rua, tem sempre acontecido arrastões."