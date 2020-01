MORADORES DO DISTRITO DE APRAZÍVEL DENUNCIAM A FALTA DE POLICIAMENTO

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a insegurança pública no Distrito de Aprazível. Segundo a denúncia, ladrões estão botando terror na comunidade.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa noite!

Gostaria de fazer uma denúncia daqui do Distrito de Aprazível, a denúncia é dirigida ao senhor Prefeito e os demais órgãos de segurança. Cadê o policiamento daqui? Todas as noites nós não dormimos porque anda os bandidos roubando as casas e não tem polícia para ver isso!









Antes era só um ladrão, agora são dois!

Todos sabem quem é, mas o pessoal tem medo de denunciar.









A população do Aprazível agradece a postagem."