Polícia Civil apreende drogas e desativa ponto de tráfico na Capital

Com o intuito de coibir a criminalidade, o Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do 1° Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) desativou um ponto de tráfico de drogas, no bairro Carlito Pamplona – Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) de Fortaleza. O fato aconteceu nessa segunda-feira (27). Na ação, a equipe apreendeu maconha, cocaína e pó branco usado para mistura dos tóxicos.





O trabalho policial foi desencadeado após uma denúncia sobre o tráfico de entorpecentes em um imóvel localizado no bairro Carlito Pamplona. De posse de todas as informações necessárias, a equipe do 1º DP se deslocou até a Rua Oswaldo de Andrade. Chegando ao local, eles encontraram uma casa inabitada com indícios de que estaria sendo utilizada para a preparação e venda de substâncias alucinógenas.





Após buscas serem realizadas, foram encontrados 320 gramas de maconha já embaladas em saquinhos para serem comercializadas, uma quantia de cocaína, cinco potes de pó branco usado para mistura das substâncias, e uma balança de precisão. Diante dos fatos, o material apreendido foi levado para a unidade policial, onde um inquérito foi instaurado com o objetivo de identificar e prender os proprietários.

Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode colaborar repassando informações que auxiliem o trabalho policial na repressão ao tráfico de drogas na área. As denúncias podem ser feitas através do 181, Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o 3101-2233, do 1° DP, ou ainda pelo WhatsApp da unidade policial, pelo número (85) 98405-0190. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil CE)