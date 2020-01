Com time reserva, Fortaleza vence Caucaia nos acréscimos na estreia do Cearense

A Raposa recebeu o Leão no Presidente Vargas pela 1ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense 2020.

Na estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Caucaia nesta terça-feira (28), por 1 a 0, no Presidente Vargas. O gol foi do centroavante Edson Cariús nos acréscimos do 2º tempo. O técnico Rogério Ceni optou por atuar com a equipe reserva no 1º jogo da 2ª fase estadual. Na próxima rodada, o Leão encara o Atlético no Castelão, na quarta-feira (5), às 20h.





O jogo





O mandante Caucaia dificultou a estreia tricolor de todas as formas na etapa inicial. O time montando por Marcinho Guerreiro se postou em um 4-3-3 que pressionava constantemente a saísa de bola adversária. Na frente, o meia Jacaré era o mais acionado pela sua velocidade na ponta esquerda, opção usada ao máximo pela equipe.





No lado tricolor, Ceni escolheu uma escalação completamente reserva, com estreias de Cariús, Michel e João Paulo. Sem velocistas para efetuar sua estratégia já conhecida de contragolpes, o Leão tentou trabalhar a bola por trás com Derley, Vázquez e Bonilha pelo meio, sem sucesso no terço final.





A 2ª etapa começou sem mudanças, com a mesma atitude de ambas as equipes. Carlinhos e Tinga, laterais do Tricolor, atuavam praticamente como pontas, tentando cruzar de qualquer forma para a grande área. A pressão do Fortaleza só aumentou quando Ceni decidiu lançar o que tinha de melhor em campo.





Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista entraram nas vagas de João Paulo, Bonilha e Éderson, ampliando as possibilidades pelos flancos e dando mais presença de área com dois atacantes de ofício.





O gol logo veio, em ótimo cruzamento do argentino Vázquez pela esquerda, nos acréscimos, na cabeça de Cariús, que cabecou com firmeza para finalmente abrir o marcador no PV. A 1ª vitória do Fortaleza no Cearense veio na base da insistência e da queda de ritmo do Caucaia, que não conseguia mais aproveitar os espaços deixados pelo Leão, tão avançado no campo ofensivo.





Enquanto a Raposa metropolitana encara o Barbalha sábado (1), às 16h30, no Inaldão, o Fortaleza tem um Clássico-Rei no fim de semana antes de voltar sua atenção na disputa pelo bicampeonato estadual contra o Atlético.





(DN)

Foto: Thiago Gadelha