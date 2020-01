Prefeitura inaugura casas populares no bairro Jocely Dantas em Sobral

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, inaugura oficialmente, nesta quarta-feira (29), 16 casas populares do Derby Residence, situado no bairro Jocely Dantas.





As famílias que serão beneficiadas com as unidades habitacionais do novo residencial, estavam incluídas no Programa de Aluguel Social, pois se encontravam em uma área de risco e precisaram sair de suas antigas habitações.





No local, a Prefeitura está construindo a continuação da Margem Esquerda do Rio Acaraú (Travessa Benjamim, bairro Pedrinhas).





(Blog do Célio Brito)