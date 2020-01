Mais duas mulheres são mortas no Ceará nas últimas 24 horas. Já são 11 crimes do gênero em 7 dias

Subiu para 11 o número de mulheres assassinadas no Ceará em apenas sete dias de 2020. Duas mulheres foram mortas, nesta terça-feira (7), na Grande Fortaleza, no intervalo de apenas quatro horas. O primeiro crime ficou caracterizado como feminicídio. O segundo, uma provável execução sumária na guerra entre facções criminosas.





Na manhã de ontem (7), uma mulher foi morta, a tiros, pelo marido, e o corpo jogado de um carro em movimento, em plena Avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra, na zona Oeste de Fortaleza. A vítima foi identificada como Ana Angélica Pereira Capistrano.





Após disparar três tiros contra a esposa, o marido dela, Carlos Alberto Soares Capistrano, atirou o corpo em plena avenida e seguiu em fuga. Antes, parou o carro, desceu e atirou mais uma vez na esposa.





Policiais do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), saíam do Quartel, no bairro São Gerardo, quando receberam, via rádio, a informação da Ciops (Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança) de que o atirador empreendia fuga em seu carro pela Avenida Bezerra de Menezes, em direção ao Centro de Fortaleza.





As equipes fecharam o cerco e o carro guiado pelo atirador foi localizado em alta velocidade. Na tentativa de escapar, o motorista entrou na Rua Raimundo Arruda, onde foi interceptado após os pneus terem sido atingidos a tiros. Em seguida, ele tentou suicidar-se desferindo um golpe com uma tesoura no pescoço, mas foi contido pelos PMs do CPRaio e encaminhado pelo Samu para o Instituto Doutor José Frota. A mulher morreu quando era encaminhada ao hospital “Frotinha” do Antônio Bezerra. O autor do crime permanece internado sob escolta.





Outro





Quatro horas depois do feminicídio em Fortaleza, o corpo de uma jovem, ainda não identificada, foi encontrado com marcas de tiros. O cadáver foi deixado pelos assassinos em uma área de difícil acesso, na comunidade de Baixa Grande, na periferia da cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima não foi, ainda, identificada. Segundo a Polícia, a jovem foi morta com tiros no rosto. Os assassinos usaram, provavelmente, uma espingarda de calibre 12. A vítima teve o rosto desfigurado pelos disparos.





Balanço





Em sete dias de janeiro de 2020, 11 mulheres foram mortas no Ceará. Veja a lista das vítimas:





01 (01/01) – Vítima não identificada (bala) – Av. Sargento Hermínio/Pres. Kennedy (CAPITAL)





02 (02/02) – Karol Macedo (bala) – Bairro Bom Jardim (CAPITAL)





03 (02/01) – Clarissa Gomes da Silva, 24 (bala) – Sede/Centro (BANABUIÚ)





04 (04/01) – Kathely Anne Freitas, 22 (bala) – Sede (QUIXADÁ)





05 (04/01) – Laura Adriana Freitas Carneiro, 43 (bala) – Sede (QUIXADÁ)





06 (05/01) – Sheyla Cristina Lima Lins, 34 (facadas) – Bairro São José (JUAZEIRO DO NORTE)





07 (05/01) – Maria Terezinha Dias Menezes, 74 (facada) – Sede (SOBRAL)





08 (06/01) – Alanis dos Santos Camelo, 22 (bala) – Av. Godofredo Maciel/Mondubim (CAPITAL)





09 (06/01) – Janaína Carneiro de Oliveira, 27 (bala) – Sede (BANABUIÚ)





10 (07/01) – Ana Angélica Pereira Capistrano (bala) – Av. Mister Hull/Antº Bezerra (CAPITAL)





11 (07/01) – Vítima não identificada (bala) – Localidade Baixa Grande (PACAJUS).





(Blog do Fernando Ribeiro)