Nenhuma vida americana foi perdida no ataque, diz Trump

Em um aguardado pronunciamento, Trump ressaltou que nenhuma vida americana foi perdida no ataque iraniano.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez um pronunciamento em cadeia nacional, na tarde desta quarta-feira (8), onde abordou o ataque lançado pelo Irã contra bases aéreas do Iraque ocupadas por tropas norte-americanas.





Ao lado do vice-presidente Mike Pence e do alto escalão do Conselho de Segurança Nacional, em discurso na Casa Branca, Trump iniciou dizendo que Teerã nunca terá uma arma nuclear enquanto ele for presidente.





O presidente dos EUA disse que as bases militares atacadas pelo Irã sofreram poucos danos e que nenhum americano ficou ferido. “Nenhuma vida americana ou iraquiana foi perdida”, destacou Trump.





Durante o pronunciamento, Trump destacou os últimos atos de hostilidade lançados pelo regime islâmico e o “inferno” criado por Teerã em países do Oriente Médio.





O líder norte-americano também pediu às principais potências militares do planeta para abandonarem o fracassado acordo nuclear criado pela gestão de Barack Obama. Ele também pediu uma maior atuação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no Oriente Médio.





“Ao povo e aos líderes do Irã: nós queremos que vocês tenham um grande futuro, com prosperidade e harmonia. Os Estados Unidos querem paz para todos que também a queiram”, completou Trump.





(Renovamídia)