R$ 10 milhões em bolsas de estudos para combate ao crime no Brasil

Programa foi apresentado como uma das formas de cumprir promessas de campanha do presidente Bolsonaro na segurança pública.





O governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, vai oferecer R$ 10,1 milhões em bolsas de estudos para projetos que ajudem no combate aos crimes no Brasil.





O programa foi apresentado em Brasília, nesta quarta-feira (8), pelos ministros da Educação, Abraham Weintraub, e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.





Os ministérios têm o objetivo de desenvolver pesquisas em várias frentes, principalmente no desenvolvimento de tecnologias, para subsidiar o trabalho de órgãos como a Polícia Federal (PF).





Entre as iniciativas citadas no projeto, a intenção é mapear redes de tráfico e identificar a autoria de crimes por meio de exames de DNA. Outro objetivo anunciado é mapear práticas de lavagem de dinheiro e corrupção.





De acordo com o portal Terra, Moro apontou que o programa vem em uma “boa hora”:









“É importante esse tipo de direcionamento para que nós tenhamos uma construção de estudos científicos relevantes para as políticas que queremos desenvolver.”





O ministro Weintraub complementou:





“Tudo isso é uma preocupação legítima da sociedade e está voltando para a sociedade o imposto de uma adequada, que a gente considera pertinente.”





Via Renovamídia