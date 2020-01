Fezes são encontradas dentro de bebedouro de escola em Itarema/CE

Escola não estava em período letivo, populares constataram o caso e fizeram imagens.

Informações recebidas pelo Portal Vale do Acaraú, relatam um caso de covardia e falta de amor pelo próximo, de acordo com relatos, supostas fezes humanas teriam sido encontradas dentro de um bebedouro que fica em um colégio no município de Itarema.





A escola fica situada na localidade de Mãe Cosma, zona rural, e neste período de férias a unidade teria ficado aberta para que populares fizessem uso da quadra de esportes.





Um grupo de jovens ao fazerem uso de um bebedouro na escola, desconfiaram da cor da água, e ao verificarem dentro do recipiente constataram fezes, possivelmente humanas, dentro do bebedouro.





As imagens se espalharam por redes sociais, onde foram enviadas ao Portal Vale do Acaraú. De acordo ainda com os relatos, a direção da escola e a Secretaria de Educação, devem estar tomando as devidas providencias nos próximos dias para apurar o caso, e identificar quem possa ter cometido tal ato desumano, pondo em risco a saúde de crianças.



Portal Vale do Acaraú 24 h