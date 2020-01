Com dois gols de Ciel, Guarany de Sobral bate o Ferroviário e cola no líder Barbalha

Atacante tem noite inspirada e se mantém na vice-liderança; Ferrão cai para sexto lugar.

No encerramento da segunda rodada do Campeonato Cearense, o Guarany de Sobral não deu chances para o Ferroviário no Junco na noite desta quarta-feira (8). Superior desde o início da partida, o Cacique do Vale venceu o Tubarão da Barra por 2 a 0, com dois gols de Ciel.





Fazendo valer o fator casa, o Guarany se impôs desde o início, principalmente com força ofensiva pela esquerda. Anulando as jogadas de maior perigo do Ferroviário, o Bugre abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Batuta nos pés de Ciel. Após o gol, o Guarasol administrou o resultado diante de um Ferrão apático.





No segundo tempo, o time de Sobral diminuiu a intensidade do jogo, e foi a vez do Ferroviário tentar maiores jogadas de criação, sem sucesso. Com bastante movimentação, Ciel sacramentou a vitória aos 38 minutos, após chute de fora da área, sem chances para o goleiro Nícolas.





Com o resultado, o Guarany vai a seis pontos, mesma pontuação do líder Barbalha, que fica na frente pelo saldo de gols (7 a 3); já a equipe coral continua com um ponto e cai para o sexto lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento. Ambos os times voltam a campo no próximo domingo (12), às 16 horas. O Cacique do Vale recebe o Pacajus no Junco, enquanto que o Ferroviário visita o Caucaia no Raimundão.





(Globo Esporte)

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC