MATANÇA EM SOBRAL: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO BOA VIZINHANÇA

Na tarde desta quinta-feira (16), por volta das 17h00, foi registrado um crime de morte na estrada que dá acesso ao bairro Boa Vizinhança, nas proximidades da Sniper, na avenida Maria da Conceição Pontes de Azevedo.





A vítima foi um homem que conduzia uma motocicleta de placa ORT-4051/Meruoca. A vítima foi executada com tiros na cabeça.

Esse é o segundo homicídio em menos de 6 seis horas em Sobral.



Cinco homicídios dolosos já foram registrados no corrente ano.



As Polícias Civil e Militar estão no local, realizando os procedimentos de praxe.



Segundo informações preliminares, a vítima era um mestre de obras.



O autor do crime estava em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha.



A Polícia Civil está investigando o crime.





Mais detalhes em breve.