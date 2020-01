URGENTE! POLÍCIA FAZ PERSEGUIÇÃO A UMA CAMINHONETE HILUX BLINDADA; VÍDEO

No fim da tarde desta quinta-feira, dia 16, policiais militares realizaram uma perseguição a uma Hilux blindada. A perseguição se deu nas proximidades do Arco e parou nas proximidades da estação do VLT do Campo dos Velhos, após ser interceptado pelos policiais.

O condutor da Hilux furou um bloqueio da PRF na BR222, durante a fuga colidiu com dois carros nas proximidades do posto de combustível São Domingos, atropelou duas pessoas nas proximidades do bar do "Bambu" e foi interceptado no bairro Campo dos Velhos, nas proximidades da estação do VLT.





Segundo informações, o carro seria conduzido por um homem que tem problemas de depressão.





No local, é intensa a presença de Policiais Militares, Civis e Rodoviários Federais