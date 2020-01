MATANÇA: Sete mulheres assassinadas no Ceará no fim de semana

Sete mulheres foram assassinadas no Ceará somente no fim de semana. Os crimes ocorreram em Fortaleza (dois casos), Juazeiro do Norte, Sobral, Banabuiú e Quixadá (duplo), elevando para 10 o número de homicídios do gênero em apenas seis dias de 2020.





A matança de mulheres no fim de semana começou no sábado à noite (4), quando criminosos invadiram um bar na periferia da cidade de Quixadá, no Sertão Central (a 154KM de Fortaleza) e assassinaram com vários tiros as amigas Kathelyn Anne Freitas, 22 anos; e Laura Adriana Freitas Carneiro, 43. As duas morreram na hora. Já um cozinheiro do estabelecimento, identificado apenas por Celsinho, foi baleado nos braços e socorrido para o Hospital Regional, onde foi medicado e recebeu alta.





Os assassinos fugiram numa motocicleta e os corpos das duas mulheres enviados ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), de Quixeramobim. A motivação do crime ainda é misteriosa.





No domingo (5), mais assassinatos de mulheres foram registrados pelas autoridades. Um dos casos ocorreu na cidade de Sobral, na Região Norte do estado (a 224Km de Fortaleza). Uma mulher de 74 anos, identificada como Maria Terezinha Dias Menezes, foi morta a facadas pelo próprio filho, José Eduardo Dias Menezes, 21, que acabou preso em flagrante.





De acordo com a Polícia, Eduardo matou a mãe porque esta se recusou a dar-lhe dinheiro para que ele comprar drogas. Após o assassinato dentro de casa, o criminoso se escondeu no banheiro da Igreja de Nossa Senhora das Doares, a poucos metros do local do crime, e ali foi detido por policiais civis.





Mais crimes





Em Juazeiro do Norte, na região do Cariri (a 528Km de Fortaleza), uma mulher de 34 anos foi assassinada a facadas na madrugada do domingo (5), mas o corpo só foi encontrado à tarde. Sheyla Cristina Lima Lins, que estava grávida, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro São José. Segundo os primeiros levantamentos da Polícia, o assassino teria invadido a casa e violentado a vítima, que morava com um filho de apenas 4 anos, portador de doença mental.





Em Fortaleza, um corpo do sexo feminino, esquartejado, foi encontrado em sacolas plásticas no cruzamento da Avenida Monsenhor Tabosa com a Rua João Cordeiro, na Praia de Iracema.





Em Banabuiú, no Sertão Central (a 194Km de Fortaleza), o corpo de uma mulher foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (6). A vítima do assassinato foi identificada como Janaína Carneiro de Oliveira, 27 anos. Segundo a Polícia, era por volta de 1 hora quando a mulher foi morta a tiros a caminho de casa. Janaína era ex-dançarina de uma banda de forró.





Também na madrugada desta segunda-feira (6), uma mulher foi assassinada, a tiros, no bairro Mondubim, na Capital. Ela dirigia um veículo modelo HB20 quando o carro foi emparelhado por uma motocicleta onde estavam os assassinos, na Avenida Perimetral, próximo ao “Balão do Mondubim”. Havia sete pessoas no carro. Seis foram baleadas. A guiadora perdeu o controle do carro, que se chocou contra um poste. Os feridos foram socorridos e a mulher ficou morta dentro do automóvel.





(Blog do Fernando Ribeiro)