Morcegos provocam atrasos em voos de aeroporto no Ceará

Animais colidiram com duas aeronaves e causaram transtornos em decolagens.

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, Ceará, atrasou a aterrissagem de três voos e a decolagem de outros dois neste domingo (5). O motivo foi uma colisão de morcegos com duas aeronaves.





O acidente aconteceu no fim da tarde e a pista de pouso precisou passar por inspeções. De acordo com a administradora Fraport Brasil, três inspeções foram realizadas. Depois de algumas horas atividades no aeroporto voltaram ao normal.





Essa não é a primeira vez que morcegos provocam transtornos a passageiros. Em agosto do ano passado, um morcego apareceu voando dentro de um avião que decolava voo nos Estados Unidos e provocou pânico das pessoas a bordo. O caso aconteceu na Spirit Airlines e, apesar do susto, nenhum passageiro se feriu.





(Pleno News)

Foto ilustrativa