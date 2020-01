Médico diz que “Deus pode curar nossas doenças” por meio da fé

Deus pode curar nossas doenças” por meio da fé, diz médico.

Para o médico cirurgião cerebral Dr. W. Lee Warren, a combinação da ciência e da fé é seu maior desafio, mas a fé lhe diz, que Deus pode curar nossas doenças. Além de cirurgião, Lee Warren também é escritor.





Quando o neurocirurgião W. Lee Warren via o tumor cerebral chamado glioblastoma em um exame, o mesmo pensamento sempre vinha à sua mente. “Eu vi o seu fim.”





Ao longo de sua carreira, ficou cada vez mais difícil dizer honestamente aos pacientes que brigassem, orassem e permanecessem ali, quando Deus nunca pareceu responder a essas orações.





Mas, como cristão e médico eu também acreditava que devemos orar, manter o espírito alto e acreditar que Deus pode curar nossas doenças”. E então eu tinha esse tipo de fé versus enigma científico entre coisas que eu acreditava e coisas que sabia. Disse ele.





E assim começou a exploração de como aconselho as pessoas e como tento ajudar as pessoas, quando acho que já conheço o resultado.”





O autor em seu novo livro do neurocirurgião, “Eu vi o fim de você”, lançados este mês pela marca, WaterBrook, o médico diz que Deus pode curar nossas doenças e conta histórias sobre os pacientes que o afetaram e finalmente o ensinaram enquanto ele lidava com essas grandes perguntas.





Enquanto trabalhava para resolver o conflito em sua mente, Warren começou a estudar como as pessoas respondem às dificuldades de suas vidas. Então, seu filho adolescente morreu em 2013.





“Então passei de observar as respostas de outras pessoas para coisas difíceis, passando por experiências minhas.” E essa experiência meio que reformulou tudo o que eu pensava saber sobre como ajudar as pessoas, disse ele.





E assim o livro realmente saiu de tudo isso – de aprender a encontrar nossos próprios pés e fé novamente depois de perder um filho e depois aprender a ser um médico melhor para as pessoas nas coisas mais difíceis com as quais lidam.





O primeiro livro de Warren, “Sem lugar para se esconder: a longa jornada de um cirurgião cerebral desde a Guerra do Iraque” detalha as experiências do veterano da Força Aérea em um hospital de barracas na Guerra do Iraque, onde ele realizou 200 cirurgias cerebrais em uma zona de combate, disse ele.





O livro foi nomeado para a Lista de Leitura Profissional do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea dos EUA em 2015. Os escritos de Warren, foram publicados na revista Guideposts e no CBS Evening News, de acordo com seu site recursos cobrem fé, neurociência e como levar uma vida mais feliz e saudável.





Sua carta semanal de assinatura por e-mail disponível em seu site chega a pessoas em 35 países e todos os 50 estados. Ele também está envolvido em organizações comunitárias com sua esposa, Lisa, e detém duas patentes de instrumentos cirúrgicos que ele inventou. Warren mudou-se há alguns anos do Alabama para Wyoming para trabalhar no Wyoming Medical Center.





Após a guerra, um divórcio com sua primeira esposa, reconstruindo e depois sua perda, “percebi que estava no leito de morte da minha fé abalada”, escreveu ele na sinopse do novo livro. “Eu já tinha visto o meu fim.”





As histórias de vários pacientes com câncer no cérebro em “Eu vi o fim de você” são verdadeiras, com nomes e detalhes suficientes alterados para proteger as identidades.





Ele chama um deles de Joey, um homem viciado em drogas e um tumor cerebral que Warren detectou cedo o suficiente para ter uma chance de cura, o neurocirurgião o tratou de uma fratura no crânio após uma briga com um agente da DEA, disse ele.





Enquanto Warren estudava seus pacientes durante os testes, ele percebeu padrões. Alguns parecem ter suas vidas juntas e nunca experimentaram muita dificuldade, e então suas vidas desmoronaram após um diagnóstico sério. Alguns deles nunca pareciam recuperar o espírito, mesmo que se recuperassem de doenças ou ferimentos.





“Eles encontram esperança, ou se reconectam com suas famílias, ou meio que ganham vida mesmo quando estão morrendo”, disse ele. “Existem maneiras diferentes pelas quais as pessoas encontram coisas. Algumas pessoas atingem algo duro e permanecem fortes e nunca vacilam.





Então comecei a ver que há uma diferença entre um resultado espiritual, se você quiser, e nosso resultado físico; e que sua qualidade de vida depende de quanta esperança e fé você é capaz de ter, apesar das coisas que lhe aconteceram em sua vida.

Escrevendo para a esperança





Warren nunca planejou se tornar um autor publicado. Seu primeiro livro surgiu do diário que ele continuava trabalhando no TEPT e em algumas das coisas que tinha visto. Ele escreveu o livro para si próprio e talvez para ajudar amigos e familiares.





Então o livro chamou a atenção do autor cristão Philip Yancey, que incentivou Warren a reescrevê-lo para um público mais amplo e apresentou-lhe um agente. Zondervan, sob a HarperCollins, publicou “No Place to Hide”, em 2014.





Warren pretendia, desde o início, que “Vi o Fim de Você” seja publicado para ajudar outras pessoas, disse ele.





Ele chama o que aprendeu de seus pacientes de “mover as balizas”. Todo mundo enfrenta a morte em algum momento, disse ele, então é sobre se a vida é uma série de coisas que acontecem com você ou uma história de como você lidou e reagiu. eles.





“Então você começa a olhar sua vida de uma maneira diferente”, disse ele. “E acho que essa é provavelmente a maior lição que aprendi ao estudar essas pessoas e ao escrever este livro, e como redefinir o que é a vida e se tornar mais imune às circunstâncias que você enfrenta.”





Durante um episódio do podcast Lighthouse Faith, na Fox News, o Dr. Warren explicou por que seu livro, chamado “Vi o fim de você”, é uma mensagem de esperança, quando fé e dúvida são parceiros iguais. Ele espera que o livro dê aos outros a oportunidade de aprender essas coisas também, disse ele.





