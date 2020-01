Morre aos 39 anos, Subcomandante do 2°BPM de Juazeiro do Norte

O Major PM, Manoel Pinheiro Dantas, 39 anos, que residia na travessa Lindalva Martins, centro de Campos Sales (CE), que desempenhava a função de Subcomandante do 2°BPM sediado em Juazeiro do Norte, foi encontrado já óbito em um apartamento de um imóvel localizado na Rua Beata Maria de Araújo, bairro Romeirão, em Juazeiro.





Segundo informações, o corpo do oficial foi localizado por volta das 02h30min deste sábado, sendo recolhido pela equipe da viatura do rabecão do Núcleo de Ciências Forense, haja vista que o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) do cariri, sediado em Barbalha não recebe corpos pela madrugada.





Até o fechamento dessa matéria, a causa da morte do oficial, ainda não tinha sido divulgada. O comando do segundo batalhão da Polícia Militar de Juazeiro do Norte deverá no dia de hoje, enviar Nota a imprensa comunicando a morte do seu Subcomandante.





Fonte: Caririceara