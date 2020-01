Atlético/CE pode assumir liderança do Cearense hoje contra o lanterna Floresta

A Águia de Precabura recebe o Verdão da Vila Manoel Sátiro no Presidente Vargas. Confronto válido pela 3ª rodada do Estadual terá transmissão da TV Diário.





O Atlético Cearense busca a liderança do Campeonato Cearense hoje (11), contra o lanterna Floresta, às 16h30, no estádio Presidente Vargas, no Benfica. Caso derrote o Verdão, a Águia sobe da 4ª para a 1ª posição na tabela de classificação e espera tropeços de Caucaia, Guarany de Sobral e Barbalha (atual líder). O confronto será transmitido pela TV Diário.





A equipe comandada por Raimundo Vágner vem de vitória por 1 a 0 contra o Horizonte, com gol do atacante Wandson. Na frente, o Atlético conta com o habilidoso Emerson Catarina e com as chegadas do meia Bruno Ocara, ex-Floresta.





Apesar dos 4 pontos conquistados até aqui, o técnico da Águia não está satisfeito com o desempenho do time. "Oscilamos muito contra Ferroviário e Horizonte. Precisamos de um equilíbrio", declarou Raimundo.





3º colocado no último Estadual, o Floresta ainda não pontuou na competição, ocupando a lanterna (8º) e com a pior defesa (9 gols). Na estreia, após a expulsão de seu goleiro contra o Barbalha, perdeu por 5 a 0. O técnico do Atlético espera tirar vantagem do momento ruim do Verdão hoje para garantir mais uma vitória.





"Temos que aproveitar essa parte psicológica do adversário. Precisamos pontuar porque é um concorrente direto na classificação. E o Floresta ainda não enfrentou as equipes favoritas no Campeonato", avaliou Raimundo Vágner.





Buscando reagir no Cearense, o Floresta anunciou o reforço do volante Leanderson, volante experiente de 37 anos, capitão e um dos destaques do Ferroviário em 2019. O atleta recebeu elogios do treinador Luan Carlos, que vê na liderança e perfil técnico do jogador uma ajuda fundamental ao time da Vila Manoel Sátiro.





Ex-técnico do Atlético, Luan Carlos admite que os objetivos no Campeonato mudaram depois do péssimo começo, focando agora em não cair para a 2ª divisão.





"O início não está sendo nada positivo. É uma competição curta e arriscada. Precisamos rever o planejamento e colocar como meta a permanência do clube na 1ª divisão", contou Luan Carlos.





(Diário do Nordeste)

Foto: Kid Júnior