Morte de Kobe Bryant “ecoa” dentro e fora do esporte

Ele estava em um helicóptero que caiu.





O mundo do esporte reagiu com espanto e profundo pesar à divulgação da notícia da morte do astro do basquete Kobe Bryant, 41, neste domingo (26), após um acidente de helicóptero na Califórnia.





A NBA não cancelou os primeiros jogos marcados para esta rodada. No primeiro deles, entre Denver Nuggets e Houston Rockets, no Colorado, houve um minuto de silêncio em memória do atleta que fez história pelo Los Angeles Lakers.





Já no início jogo entre San Antonio Spurs e Toronto Raptors, as equipes deixaram que o tempo de 24 segundos para concluir o ataque se esgotasse sem ações dentro de quadra. Quando o público percebeu que se tratava de uma homenagem, começou a aplaudir. Jogadores no banco de reservas e comissões técnicas fizeram o mesmo.





Nas redes sociais, atletas e equipes de diferentes modalidades se manifestaram sobre a morte de um dos maiores jogadores da história do basquete e também de sua filha, Gianna Bryant, 13, que também é praticante da modalidade.





O ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal disse não haver palavras para expressar a dor da perda de Bryant e de Gigi, como a filha do astro era conhecida.





Reggie Miller, também ex-jogador da NBA, disse que a morte de Bryant está “perfurando sua alma” e dirigiu orações à família.





No Brasil, as ex-jogadoras de basquete Hortência Marcari e Magic Paula também expressaram seus sentimentos nas redes sociais. A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) fez um post de homenagem e publicou depoimentos de jogadores brasileiros, como Tiago Splitter e Marcelo Huertas.





Neymar foi outro que lembrou de Kobe ao marcar um gol pelo PSG neste domingo e mostrar o número 24 para a câmera, em referência a uma das camisas que o astro usou ao longo da carreira.





Na noite deste domingo, o ginásio Staples Center, casa dos Lakers, receberá a premiação musical Grammy. O próximo jogo da equipe está marcado para terça (28), o clássico contra o Clippers, seu rival de Los Angeles.





A repercussão mundial levou o nome de Kobe Bryant ao assunto mais comentado do Twitter em todo o mundo.





*Folhapress

Foto: EFE/EPA/PAUL BUCK