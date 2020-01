NOTA DE AGRADECIMENTO À POLÍCIA MILITAR DE SOBRAL!

"Parabénssss a esses profissionais da PM de Sobral, após sair de casa às 7 hs para deixar filha na escola e seguir ao trabalho, após dez minutos, tomei um susto quando ouvi o pneu do carro estourar, direção “pesada”, ... tentei parar o carro procurando um acostamento (raro por sinal) estacionei o veículo na mata, desci do mesmo e mesmo com minha filhinha senti um friozinho na barriga pois ninguém parava para dar uma ajudazinha, mas mantive minha fé pois sentia que a qualquer momento Deus iria providenciar um socorro arretado, após meia hora esperando ajuda na descida da Serra da Meruoca à Sobral, entre duas curvas, Deus colocou o Sr. Tarso (corretor) ... mexeu, colocou o macaco... enfim não tinha dado certo nesse momento...desceu a serra para solicitar ajuda pois tb tinha que deixar os filhos na escola e instantes depois surgiu a “cereja do bolo”, uma viatura da Polícia Militar passou e perguntou se precisávamos de ajuda... aí sorrimos e afirmamos: SIM...três bênçãos para socorrer um pneu estourado, uma mãe louca para deixar a filha na escola e seguir rotina... enfim, além de defender a sociedade sobralense, ajuda o ser humano nesses imprevistos! Obgda a todos! Gratidão mesmo."

Veja mais sobre: