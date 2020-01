INTERNAUTA DENUNCIA QUE A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ UTI !!!

Veja à integra da denúncia do internauta enviada ao Blog Sobral 24 horas:

"Na UTI msm tive meu bb na santa casa dia 28 de outubro de 2019 nasceu com anoxia só por causa da demora em fazer meu parto eles querem q agente se rasgue toda p ter o filho normal quando decidiram me operar meu filho ja estava em sofrimento conclusão: meu filho nasceu anoxiado com falta de oxigênio no cérebro convulsionou na hora do nascimento ficou entubado 18 dias 8 dias no cpap e vários dias no berçário, muito sofrimento por culpa deles eu operada nao tive um minuto de sossego , faz mais de um mês q trouxe ele p ksa se alimentando por um sonda esta sendo acompanhado por um fisioterapeuta e precisa de um fonoaudiólogo tbem p ele reaprender a mamar... Não tive o prazer de dar de mamar meu filho por culpa daqueles desgraçados... E sem falar q meu filho pode ter sequelas graves tudo isso por culpa da saúde precária q tem no nosso pais e nessa santa casa q quer abraçar o mundo com as pernas, porra se nao tem vaga manda logo p outro hospital imediatamente nao deixa agente la sofrendo não... Acho uma putaria safadeza esse regional so recebe um paciente encaminhado da santa casa uma falta a de vergonha isso dai... Pq se agente for por conta da gente eles não atende agente... Ah e outra coisa meu filho ainda vai ter q ficar tomando medicação pro resto da vida pra evitar de convulsionar... Eu não sei como aguentei esse sofrimento e ainda aguento ate hoje meus peito cheio de leite sem poder dar de mamar meu filho.... Mas se existe justiça aqui na terra eu vou atrás pq não vai ficar assim.... Meu filho era saudável na minha barriga fiz pre natal tudo direitinho nunca faltei nem uma consulta fiz ultra sons e ele era perfeito saudável... Isso revolta agente de mais..."