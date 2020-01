PF prende ex-senador por propina de R$ 1,5 milhão para campanha de Hélder Barbalho

Operação Fora da Caixa investiga repasse da Odebrecht para governador do Pará.

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (9) o ex-senador Luiz Otávio Campos (MDB-PA), investigado pela suspeita de arrecadar R$ 1,5 milhão em propina junto à Odebrecht para a campanha eleitoral do governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), em 2014. A Operação Fora do Caixa é desdobramento da Operação Lava Jato, e cumpre seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária nas cidades de Belém (PA), Palmas (TO) e Brasília (DF).





A investigação teve início a partir da colaboração premiada feita por executivos da Odebrecht, que relataram o Caixa 2 na campanha de Barbalho ao Governo do Estado do Pará, nas eleições de 2014, envolvendo o Consórcio da Hidrelétrica de Belo Monte. Segundo o depoimento dos executivos foram realizadas três entregas, nos valores de R$ 500 mil reais cada, nos meses de setembro e outubro de 2014. Segundo a PF, o recebimento foi intermediado pelo ex-senador aliado do então candidato.





Durante o trabalho investigativo, foram encontrados indícios de que pelo menos um dos pagamentos foi realizado em endereço ligado a parentes do senador Luiz Otávio Campos. E os crimes sob investigação são de falsidade ideológica eleitoral (Caixa 2), formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.





A investigação iniciou no Supremo Tribunal Federal (STF), entretanto houve declínio de competência para o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, a partir da confirmação do entendimento sobre a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns em conexão com crimes eleitorais.





Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara da Justiça Eleitoral em Belém/PA. E estão divididos da seguinte forma: três buscas e apreensões e uma prisão temporária no Pará; uma prisão temporária e uma busca e apreensão em Tocantins; e duas buscas e apreensões no Distrito Federal.





O nome da operação faz referência ao recebimento de recursos eleitorais não contabilizados. (Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará).





(Diário do Poder)