Polícia Civil deflagra Operação "Jericó Guaiúba" e prende 12 pessoas envolvidas com uma facção criminosa e no tráfico de drogas

Doze pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (7), durante mais uma megaoperação da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas na Grande Fortaleza. Dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos por um efetivo aproximado de 50 policiais civis de várias delegacias e departamentos daquela instituição.





De acordo com as primeiras informações, a operação foi batizada de “Jericó Guaiúba” e concentra a maior parte dos mandados de prisão e de buscas nos Municípios de Guaiúba e Pacatuba (a 30Km da Capital). Nas duas cidades, a Polícia faz diligências para capturar envolvidos em crimes como tráfico de drogas, assassinatos, porte ilegal de armas e ligação com facções criminosas.





A operação está sendo coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) e conta com a participação de inspetores, escrivães e delegados de várias delegacias da Capital e da Região Metropolitana, como Maracanaú, Maranguape, Eusébio e Itaitinga, em apoio aos colegas das delegacias de Guaiúba e Pacatuba.





A operação foi desencadeada após um trabalho de investigação sigilosa que identificou os “alvos” (criminosos)e os locais onde eles estariam traficando drogas, escondendo armas e praticando assassinatos por ordem de chefes de uma facção.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)