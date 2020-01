Deputado do PT divulga cena de game dizendo ser de ataque dos EUA a general do Irã

Carlos Zarattini (PT-SP) é atuante na CPMI das Fake News, e disse que errou, ao divulgou a notícia falsa.

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) publicou hoje (6) em seu perfil do Twitter um vídeo de um game com a cena de ataque de drones. E disse que as imagens seriam do ataque dos Estados Unidos ao Irã, da última quinta-feira (2), quando foi morto o general iraniano Qassim Suleimani.





Ao publicar as cenas do jogo eletrônico que simula operações de guerra, o deputado chamou atenção para o que chamou de “massacre brutal”. Zarattini é participante ativo da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, instalada no Congresso em 2019, para apurar a propagação de notícias falsas.





No ataque real, os Estados Unidos bombardearam o aeroporto onde estava o general iraniano, matando outras sete pessoas, em Bagdá, no Iraque.





Já o ataque virtual foi criado pelo jogo de videogame para celular: o AC-130 Gunship Simulator: Special Ops

Squadron.





Veja a cena do jogo confundida com a realidade:

Confusão





Depois de ser alertado sobre o equívoco no vídeo, o parlamentar apagou a postagem e disse ter se confundido. Mas não evitou a crítica e os memes de internautas.





“Errei. Em meio a essa comoção que estamos vivendo com a escalada de guerra, publiquei um vídeo equivocado dizendo que era do ataque dos EUA no Iraque, quando na verdade era apenas um game. O vídeo era muito similar aos divulgados amplamente pela televisão”, escreveu Zarattini.





(Diário do Poder)