Polícia Federal faz operação em duas cidades do Cariri no combate a fraudes em licitações

A Polícia Federal realiza, desde o começo da manhã desta quinta-feira (30), uma nova operação no Interior do Ceará. O alvo desta vez são duas cidades da Região do cariri, no Sul do estado. O objetivo da ação dos federais é o cumprimento de um mandado de busca e apreensão (MBA) em uma empresa de fachada na cidade de Aurora e outro na casa de um empresário do ramo de construção em Várzea Alegre.





De acordo com o que já foi apurado nas investigações da PF, uma empresa ganhadora da licitação para obras públicas, subcontratava o empreiteiro investigado (identidade não revelada) para manutenção das estradas vicinais no município de Várzea Alegre onde realizava as obras com baixa qualidade na execução além de irregularidades ambientais e trabalhistas .





Os mandados judiciais de busca e apreensão têm por objetivo levar a Polícia Federal a arrecadar documentação que comprove as irregularidades nas licitações e superfaturamentos nas obras. Não houve prisões durante as diligências, segundo a PF.





(Fernando Ribeiro)