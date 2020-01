Premiê do Canadá promete respostas às vítimas do avião ucraniano

“Não descansaremos até que haja respostas. Não descansaremos até que a justiça seja feita”, disse Trudeau.

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, compareceu, neste domingo (12), a um dos vários funerais realizados no país para os 57 canadenses que morreram depois que um avião de passageiros da Ucrânia foi derrubado pelo Irã na semana passada.





O avião foi abatido por um míssil do regime islâmico momentos depois de decolar de Teerã. As 176 pessoas a bordo morreram, incluindo 138 que se dirigiam ao Canadá.





O Irã admitiu que o avião foi confundido com um alvo hostil em meio a crescentes tensões no Oriente Médio com os Estados Unidos.





Em frente a 2.300 pessoas presentes em funeral na província de Alberta, Trudeau disse que soube que muitas das vítimas tinham ido para o Canadá em busca de novas oportunidades para suas famílias, que agora estão atoladas de dor e indignação.





“Essa tragédia nunca deveria ter acontecido. Não descansaremos até que haja respostas. Não descansaremos até que a justiça seja feita”, disse Trudeau em discurso no funeral, segundo o portal Terra.