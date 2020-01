Seguradora usou recursos do DPVAT em confraternização

A questão do DPVAT foi parar no STF, que, na figura do presidente Dias Toffoli, manteve os valores antigos.

A Seguradora Líder, consórcio de seguradoras que administra o controverso DPVAT, está sendo questionada pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), vinculada ao Ministério da Economia, pela utilização de R$ 20 milhões em despesas administrativas.





Entre os questionamentos abordados pela Susep está o custeio de uma festa de fim de ano para funcionários.





A confraternização, que custou R$ 274 mil, é um dos valores citados em manifestação do órgão para defender a redução do DPVAT para 2020, segundo o jornal Folha de S.Paulo.





A Líder alegou que a confraternização foi realizada para promover a valorização dos funcionários, gerando integração entre as áreas.





Ainda segundo a justificativa da Líder, o DPVAT é gerido pelos funcionários da seguradora, e a festa de fim de ano é parte do conjunto de elementos que permitem o adequado desempenho de suas atividades.





Via Renovamídia