SÉRGIO MORO: "Drogas representam morte e financiamento ao crime"

Ministro da Justiça destacou ações da polícia no combate ao tráfico.

Neste sábado (11), o ministro da Justiça, Sergio Moro, usou uma rede social para avaliar o combate ao tráfico de entorpecentes.





A publicação de Moro divulgou dados sobre as ações da Polícia Federal (PF), revelando que, no ano passado, houve aumento no número de apreensões em rodovias brasileiras, como parte de uma ofensiva contra a entrada de cocaína, entre outras drogas, no país.





O ministro também destacou o trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF).





– Drogas representam vício, morte e financiamento ao crime organizado. PF apreendeu 98,4 toneladas de cocaína em 2019. 23 toneladas a mais do que em 2018. PRF, 24 toneladas, 6 a mais do que em 2018. Recordes.Os crimes caem porque no governo de Jair Bolsonaro estamos trabalhando como nunca – declarou.





(Pleno News)