Internauta denuncia um buraco aberto na via pública na avenida Getúlio Vargas, bairro Junco, trazendo perigo iminente aos transeuntes.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia!









Gostaria de fazer uma denúncia. Moro aqui no bairro do Junco, na avenida Getúlio Vargas, que fica atrás da padaria Nova Aliança. Aqui tem um buraco na pista que já faz mais de mês, vários acidente já foram registrados no local.









Alô Prefeitura! Resolvam esse problema!"