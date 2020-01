HOMEM QUE LEVAVA DROGA EM CARRO É PRESO NA PRESENÇA DO FILHO

Quase onze quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Civil em posse de dois homens no centro de Iguatu, na noite da terça-feira (21). O motorista levava o filho de três anos no banco de trás do carro, a fim de não levantar suspeitas da Polícia.





Após revista, a Polícia Civil encontrou seis barras de maconha e outras porções menores, que totalizaram oito quilos. Em continuidade à ação, os policiais civis foram até a casa dos suspeitos, ainda em Iguatu, onde apreenderam mais drogas. Em um dos imóveis os policiais encontraram uma mochila contendo mais dois tijolos de maconha, pesando dois quilos e 600 gramas, e uma balança de precisão. Na outra casa, os agentes localizaram um pote contendo 62 gramas do mesmo entorpecente.





O caso foi levado à Delegacia Regional de Iguatu, onde a dupla, que não tinha antecedentes criminais, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A criança foi entregue aos cuidados de sua mãe.





(Ibiapaba 24 horas)