Casal de pedófilos é pego prestes a fazer sexo com criança de 5 anos

Um casal de pedófilos foi preso após molestar cinco crianças em Dukinfield, no Reino Unido. Os criminosos foram pegos planejando fazer sexo com a próxima vítima, o filho de 5 anos de um amigo do casal.





Keeli Burlingham , 33 anos, e Peter Taylor, também com 33 anos, foram sentenciados a 26 anos de prisão, 15 para o homem e 11 para a mulher. Os dois abusavam sexualmente das crianças, filmavam e trocavam entre si as fotos e vídeos dos crimes.





Segundo o casal, os crimes serviam para tentar manter um relacionamento, já que o casamento entre os dois havia acabado. Os dois planejavam fazer sexo com a criança.





“Eu pensei que ela era minha amiga, mas ela me traiu. É dificil entender que ela poderia fazer algo desse tipo”, disse a mãe da criança, amiga de Keeli.









Keeli e Taylor foram presos após as autoridades encontrarem mais de 5 mil downloads de material pornográfico infantil em seus celulares. As informações são do Daily Mail.