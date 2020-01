SOBRAL FORRO PVC - (88) 99956.0553

FORRO de PVC!





Confira quais são as vantagens:





O PVC é um material de revestimento que tem sido bastante utilizado nas construções modernas. Este plástico composto por petróleo e sal, além de muito acessível, é excelente para fazer o isolamento térmico e acústico dos ambientes.





Existem opções de PVC para todos os gostos e bolsos, mas o fato é que, independentemente do preço e da estética deste tipo de forro, ele apresenta inúmeras vantagens.





Está construindo e quer conhecê-las?





Durabilidade e resistência:





Por se tratar de um material impermeável, o PVC resiste a atmosferas salinas, umidade e cupim. O forro dura por anos sem haver necessidade de manutenção e pintura. Em ambientes úmidos como banheiro e cozinha, o PVC é uma excelente alternativa, já que não sofre com o vapor do chuveiro e as eventuais marcas de gordura podem ser facilmente limpas com produtos específicos.





Sustentabilidade:





O PVC é um bom substituto para madeira, além de ser 100% reciclável. Em outras palavras, este material não é resultante de desmatamento, o que ajuda diretamente na preservação do meio ambiente. Para quem deseja aliar conforto e sustentabilidade, este forro é uma ótima pedida.





Praticidade na montagem:





Por ser um material bem leve, com encaixes produzidos sob medida, o PVC reduz a necessidade de estruturas grandes para sua fixação. Assim, a montagem pode ser feita de forma rápida e prática, sem atrasar o cronograma da obra. Vale ressaltar que o processo de aplicação é pouco ruidoso, porém a sujeira na montagem é mínima.





Segurança e conforto:





Como já foi dito, o forro de PVC possibilita um bom isolamento térmico e acústico, ou seja, torna o ambiente mais agradável e aumenta a sensação de bem-estar dos moradores. Como se não bastasse, este material ainda evita a propagação de fogo, caso haja um curto-circuito ou foco de incêndio.





Multifuncionalidade:





O PVC é um material versátil e democrático, que pode ser utilizado tanto no teto, quanto no revestimento da parede. Além disso, ele cai bem em ambientes internos e externos, da cozinha à varanda, da sala ao quarto das crianças. Nos projetos mais sofisticados,