Tentativa de chacina deixa dois homens mortos e outros dois feridos a tiros em Acaraú

Uma tentativa de chacina deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas em Acaraú, no litoral Norte do estado (a 233Km de Fortaleza) neste fim de semana. O caso ocorreu na noite do último sábado (25), por volta de 22h30, no distrito de Juritianha, quando um grupo de oito homens, integrantes de uma facção criminosa, invadiram uma casa de shows e de forró na periferia da cidade e dispararam mais de 20 tiros de pistolas e revólveres.





Os bandidos, segundo o relato de testemunhas, chegaram à casa de shows “Brega Chick” por volta de 23 horas e invadiram o local já atirando, causando um tumulto no local na hora da festa. Ainda de acordo com o que foi apurado pela Polícia Militar no local, os atiradores estavam em dois carros e alguns estavam encapuzados.





Das quatro pessoas baleadas, duas morreram. Cristiano Pereira, 21 anos, foi baleado várias vezes e teve morte imediata. Claudenilson da Silva, 21 anos, ainda chegou a ser socorrido e levado por populares ao Hospital Doutor Moura Ferreira, em Acaraú, mas não resistiu, morrendo ainda na entrada da Emergência. Outros dois homens, com idades entre 25 e 31 anos, ficaram feridos e também foram atendidos no mesmo local e, em seguida, transferidos.





Policiais militares do Destacamento da PM de Acaraú se dirigiram ao local do tiroteio, mas poucas pessoas se dispuseram a falar sobre o caso, temendo represálias dos criminosos. Várias cápsulas de balas foram recolhidas pela Perícia Forense (Pefoce).





Outros crimes no Interior





Em Icapuí, no litoral Leste do estado, um homem identificado apenas por Salomão, foi morto a tiros por volta de 20 horas de domingo (26).





Em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, Francisco de Assis Oliveira, 36 anos, foi baleado e morto por volta de 21h10 do domingo.





Em Quixadá, o motorista de transporte escolar, Flávio Márcio Carneiro Praxedes, 40 anos, foi assassinado a golpes de faca no Distrito de Várzea da Onça. O suspeito do crime acabou preso em flagrante pela Polícia Militar.





Em Juazeiro do Norte, duas mulheres foram assassinadas no fim de semana. Na madrugada de sábado (25), a ex-presidiária Dayane Silva Mascarenhas, 30 anos, foi morta a tiros dentro de casa, no bairro São José. No mesmo dia, à noite, a jovem Damiana Samara Apolinário da Silva, 27 anos, foi esfaqueada e morta na porta de casa, no bairro Triângulo.





(Fernando Ribeiro)