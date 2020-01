SOLIDARIEDADE: VAMOS AJUDAR ANA JÚLIA BASTOS

Vaquinha em prol do tratamento de Ana Júlia Bastos de Sobral-Ce que está na luta contra o câncer pela 3° vez e que agora irá começar o tratamento com quimioterapia e está precisando da sua ajuda, a vaquinha será para ajudar nas despesas do tratamento, estadia, medicações, alimentação e etc. Em abril de 2019 foi descoberto metástase nos dois pulmões e com toda demora do SUS os nódulos foram se agravando, dia 23 de julho foi feito uma cirurgia em um pulmão e dia 26 de novembro outra mas infelizmente as cirurgias não foram o suficiente para retirada de todos os nódulos, o tratamento será de segunda a sexta em Fortaleza no Instituto do câncer.





A vaquinha irá cobrir todos os custos e despesas. Conto com a ajuda de vocês.



CLIQUE AQUI E CONTRIBUA