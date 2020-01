SP: Polícia identifica suspeito de incendiar morador de rua

Investigadores já solicitaram à Justiça a prisão temporária do homem.

A Polícia Civil de São Paulo identificou o suspeito de ter ateado fogo em um morador de rua na madrugada de domingo (5) na Mooca, zona leste da capital. A vítima, identificada como Carlos Roberto Vieira da Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu.





Os investigadores já solicitaram à Justiça a prisão temporária do homem, que não teve o nome identificado para não atrapalhar as investigações. O suspeito foi localizado por imagens de câmeras de segurança e pelo reconhecimento de testemunhas.





Após ser incendiado, o morador de rua foi levado para o Hospital Municipal de Taubaté. Ele foi encontrado na rua Celso de Azevedo Marques e teve 70% do corpo queimado.





Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem encapuzado joga combustível em uma fogueira próxima a Carlos Roberto da Silva que dormia no local com sua carroça. Depois que a sustância é lançada no fogo, as câmeras registram uma explosão.





(Pleno News)